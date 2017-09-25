Лучшие учителя России

В Сочи открылся заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России-2017". В нем принимают участие лучшие педагоги всех республик, краев и областей нашей страны. Ближайшую неделю они будут вести показательные уроки в сочинской школе N 100 под пристальным наблюдением членов жюри - ученых, опытных учителей-наставников, научных обозревателей "Учительской газеты".

- Во время таких конкурсов страна всегда открывает для себя новые имена талантливых педагогов. Молодые учителя получают здесь возможность показать коллегам свои новаторские разработки, необычные методы обучения школьников. Все это делает учительскую профессию в нашем обществе более престижной, - заявила заместитель министра образования России Татьяна Синюгина.

Краснодарский край в финале Всероссийского конкурса "Учитель года России-2017" представляет преподаватель английского языка Новороссийского морского технического лицея Ирина Храмова. До приезда в Сочи она уверенно победила конкурентов на краевом этапе конкурса.

- Еще до начала состязаний в Сочи смогла пообщаться с коллегами, и убедилась, как много молодых талантливых педагогов в нашей стране. Сейчас знакомлюсь с участниками конкурса и расширяю свои знания в области географии. С удовольствием отмечаю, что перспективные учителя уже не стремятся покидать школу, как это было еще несколько лет тому назад. Тем более, ни у кого больше нет планов уезжать на работу за границу, все понимают, что самые широкие возможности сейчас открываются именно в нашей стране, - считает Ирина Храмова.

Перед началом заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России-2017" лучшие учителя страны заложили целую рощу молодых деревьев на территории Олимпийского парка Сочи. Получилось очень красиво и очень педагогично...

Ирина СИЗОВА