В ЮФО и СКФО за полгода выдали ипотеки почти на 70 млрд рублей

За I полугодие 2017 года населению регионов Южного федерального округа предоставлено ипотечных жилищных кредитов на сумму 53 млрд рублей, что на 22% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В Северо-Кавказском федеральном округе объем выдачи увеличился на 13% и составил 16 млрд рублей. Все кредиты предоставлены в рублях.

Спрос на ипотеку в значительной степени простимулировало снижение банками процентных ставок вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным заемщикам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в I полугодии 2017 года снизилась на 1,2 и 1,4 п.п. до 11,5 и 11,6% соответственно (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

По состоянию на 01.07.2017 в ЮФО за счет ипотечной задолженности (320,7 млрд рублей) сформирована треть портфеля ссуд физических лиц (34,9%). Аналогичная ситуация и в СКФО – треть розничного портфеля (34,0%) состоит из задолженности по ипотеке (104,1 млрд рублей).

Больше всего ипотечных жилищных кредитов в ЮФО было выдано в Краснодарском крае и Ростовской области (20 и 16 млрд рублей соответственно), в СКФО – в Ставропольском крае и Республике Дагестан (9 и 3 млрд рублей соответственно).