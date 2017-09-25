В Тимашевском районе директор муниципального казенного учреждения подозревается в получении взятки

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора МКУ спортивного типа «стадион «Колос» Тимашевского городского поселения Тимашевского района. Он подозревается в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2017 года к директору муниципального казенного учреждения обратилась индивидуальный предприниматель с вопросом предоставления ей площади для торговли и подключения к электросетям передвижного торгового павильона на территории указанного учреждения. Мужчина сообщил, что готов предоставить площадь, но за взятку в размере 30 тысяч рублей. Согласившись, женщина сообщила о противоправном предложении директора в правоохранительные органы. 29 августа 2017 года заявительница встретилась с мужчиной и передала ему требуемую сумму денег, после чего дальнейшие действия последнего были пресечены оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.