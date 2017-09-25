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Новый председатель торгово-промышленной палаты избран в Сочи

Понедельник, 25 сентября 2017 08:17
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Им, по единогласному решению членов ТПП, стал Тарас Ярош. Его назначили на эту должность на пять лет.
Бывший руководитель палаты Вадим Левченко, занимавший свой пост в течение 25 лет, вошел в совет ТПП, сообщает gazdep.ru.
Также в новый состав совета включили двух депутатов Городского Собрания Сочи — Ивана Савина и Владимира Торосяна.

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