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СМИ сообщили о возможной серии отставок губернаторов

Понедельник, 25 сентября 2017 08:26
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В начале будущей недели может произойти серия досрочных отставок губернаторов. Об этом информирует газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По их данным, это коснется десяти регионов, среди которых будут следующие:

– Ивановская область;
– Нижегородская область;
– Мурманская область;
– Самарская область;
– Омская область;
– Алтайский край;
– Красноярский край;
– Ненецкий автономный округ.

В материале утверждается также, что не исключаются кадровые перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.

В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на свой источник пишет, что губернатор Красноярского края не подавал заявление об отставке.

Официального подтверждения информации об отставках пока нет.

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