СМИ сообщили о возможной серии отставок губернаторов

В начале будущей недели может произойти серия досрочных отставок губернаторов. Об этом информирует газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
По их данным, это коснется десяти регионов, среди которых будут следующие:
– Ивановская область;
– Нижегородская область;
– Мурманская область;
– Самарская область;
– Омская область;
– Алтайский край;
– Красноярский край;
– Ненецкий автономный округ.
В материале утверждается также, что не исключаются кадровые перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.
В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на свой источник пишет, что губернатор Красноярского края не подавал заявление об отставке.
Официального подтверждения информации об отставках пока нет.