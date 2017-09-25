СМИ сообщили о возможной серии отставок губернаторов

В начале будущей недели может произойти серия досрочных отставок губернаторов. Об этом информирует газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По их данным, это коснется десяти регионов, среди которых будут следующие:

– Ивановская область;

– Нижегородская область;

– Мурманская область;

– Самарская область;

– Омская область;

– Алтайский край;

– Красноярский край;

– Ненецкий автономный округ.

В материале утверждается также, что не исключаются кадровые перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.

В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на свой источник пишет, что губернатор Красноярского края не подавал заявление об отставке.

Официального подтверждения информации об отставках пока нет.