Был врачом - стал предпринимателем 

12 июля в Краснодаре подвели итоги работы участников программы развития бизнеса «ScaleUp». 11 пар первого набора программы роста бизнеса завершили своё участие в проекте, и встретились, чтобы поделиться своими результатами и впечатлениями.

Как отметили участники встречи, измерить количественный эффект от программы нетрудно, рост заметен в процентах роста прибыли, в новых штатных единицах, в числе приобретенных партнеров. Сложнее понять качественную отдачу от участия программы: полезные знания, новые идеи, пользы от приобретенных контактов.

«ScaleUp» - это программа, прокачивающая три ключевые компетенции предпринимателя: во-первых, твердые навыки – собственно экономические знания, инструментарий, без которого невозможно грамотное построение бизнеса, формирование стратегии, маркетинг, наем и управление персоналом, сведения о финансах и о работе с инвестициями; во-вторых, мягкие навыки - умение коммуницировать, обрастать связями, удерживать клиентов и партнеров; в-третьих, предпринимательское мышление – его демонстрируют своим молодым коллегам более опытные бизнесмены (наставники).

Не все студенты программы начинали работу с четкого понимания, что именно поспособствует их росту. Они искали ответы на эти вопросы вместе с предпринимателями-тренерами - Сергеем Выдриным, Дмитрием Кисловым и Борисом Романько на учебных семинарах. Наставляемые могли получить новые знания о стратегическом планировании, маркетинге, финансах, отчетности, лидерстве, работе с персоналом и искусстве привлечения и общения с инвестором, в рамках компонента "обучение".

Так, например, один из слушателей в процессе обучения обнаружил, что его бухгалтер выполняла рядовые операции: выставление счетов, сдачу отчетов в налоговую, и не занималась многими полезными для компании оптимизациями. Слушатель программы вникнул в нюансы бухгалтерского учета, увидел многочисленные недоработки сотрудника, на которого прежде слепо полагался годами. Это позволило ему в течение программы иначе организовать учет и по-другому поставить задачи перед бухгалтерией.

Большие возможности для развития своего бизнеса предприниматели получили, устанавливая новые деловые связи во время нетворкинга, в рамках бизнес-завтраков, проходящих как для участников ScaleUp, так и для всех желающих. Некоторые из них нашли на этой площадке клиентов, некоторые сами стали клиентами гостей мероприятия, в чьих услугах давно нуждались, но не имели необходимых рекомендаций, отзывов. С каждого мероприятия слушатели и наставники собирали все больше полезных визиток, распространяли все больше информации о своем бизнесе и погружались в среду бизнес-сообщества.

Компонент "наставничество" перевернул представление о своем деле у многих участников. "Я пришла в программу за деньгами, искала инвестора и считала, что это панацея для моей клиники, это все, что нужно, - делится Фаина Шуствал, - но мы с наставницей (Екатериной Ласенковой) проанализировали ситуацию вместе, вместе посмотрели на перспективы развития и пошли иным путем. Она настояла? Нет. Она направила меня в нужное русло. В итоге, сегодня мой бизнес обрел новую жизнь. Он маленький, но он растет. У меня есть четкое виденье того, как он будет масштабироваться, и я перестала жить в стрессе, появилось понимание, куда и как идти».

Юрий Чернов, чьим наставником был собственник пищевого производства Сергей Косяников, говорит о своем опыте: "Я был врачом, теперь я - предприниматель. Если бы не советы и помощь Сергея Васильевича, я бы так и стоял у «станка» - зубоврачебного кресла, не понимания, как и за счет чего должно развиваться мое предприятие, приносить прибыль, кормить нанятых работников. Сегодня я могу отлучиться из компании на неделю-две и знаю, что она продолжает работать и приносить деньги".

Генеральный директор компании-правообладателя программы ООО "Центр предпринимательства" Виктор Седов поздравил всех участников программы и вручил именные сертификаты ScaleUp.

В настоящее время обучение в программе продолжает ещё 15 пар предпринимателей, это второй набор, для которого ScaleUp продлится до декабря 2017.

"Состав первого и второго набора очень разный: сферы бизнеса, объёмы прибыли, стаж, возраст предпринимателей, их цели-все это отличается. Как не существует лекарства от всех болезней, так и универсального бизнес-акселератора нет. Но мы учитываем опыт всех наших выпускников, когда работаем в каждом новом проекте - это самое ценное", - комментирует итоги первого года обучения Алина Лубардич, руководитель программы в Краснодаре.

"Мы будем привозить в регион новые программы развития бизнеса, следите за нашей информацией", - заявил Даниэль Башмаков, председатель ККО "ОПОРА РОССИИ", партнёр программы.