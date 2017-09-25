Создатели FixTaxi запустили СравниТакси для сравнения цен на такси

Создатели приложения FixTaxi, где клиент сам может предложить стоимость поездки, объявляют о запуске сервиса, в котором пользователи смогут сравнить цены на такси. Пользователь указывает начальную и конечную точки, а приложение показывает, сколько этот маршрут будет стоить в Uber, Gett, Maxim, RuTaxi и FixTaxi. Помимо этого, СравниТакси покажет стоимость этого маршрута на каршеринге BelkaCar в Москве и UrentCar в Краснодарском Крае с указанием расстояния до ближайшей машины. Приложение работает более чем в 100 городах, включая все российские города-миллионники, Казахстан, Белоруссию и Украину. Приложение само определяет, какие приложения сервисов такси установлены у пользователя, и в зависимости от этого отправляет в магазин приложений или напрямую в приложение такси с уже введенным маршрутом. Таким образом, пользователю не нужно снова вводить конечную и начальную точку.

“После введения фиксированных тарифов всеми крупными игроками стало гораздо удобнее выбирать между службами такси. У кого-то включился повышающий коэффициент, у кого-то - нет. В результате разница в стоимости поездки может отличаться в 2 раза”, - говорит руководитель проекта Михаил Гейшерик, - “Мы даем пользователю очень понятную экономию на такси.

– «Максим» 14 лет работает по фиксированным тарифам, мы понимаем желание пользователей знать конечную цену за услугу, которая не будет зависеть от дорожной ситуации. Мы не используем коэффициенты, увеличивающие цены при высоком спросе. Тут цены не из рекламы, а действительная стоимость поездки. Пользователь вправе выбирать и должен понимать особенности выбора. Реально людям нужен один надежный, проверенный сервис, с гарантированной поддержкой. Желаем удачи новому проекту и с интересом будем наблюдать за его развитием, — говорит начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.

Помимо Гейшерика в проект проинвестировал Михаил Табунов, сооснователь Coub и head of growth в iFunny. Предприниматели вложили в компанию 5 миллионов рублей личных средств. Сейчас ведутся переговоры с несколькими инвесторами о привлечении дополнительных средств для быстрого роста сервиса.

В ближайших планах - добавление международных игроков, чтобы пользователи в Европе, Юго-Восточной Азии и Южной Америки могли также использовать приложение.

Приложение доступно для операционных систем iOS https://itunes.apple.com/app/id1225499630

и Android https://play.google.com/store/apps/details?id=me.sravnitaxi