Трактор за налоги

В Каневском районе Краснодарского края под арестом оказались два трактора и экскаватор.

ООО «Новодеревянковский водозабор» недоплатил в казну налогов на общую сумму порядка 100 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства о взыскании этой суммы судебный пристав-исполнитель, в строгом соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», предоставил организации-должнику срок для добровольного исполнения решения суда. Лишь после его окончания работник Службы приступил к мерам по принудительному исполнению.

В ходе визита по месту нахождения неплательщика был составлен акт описи и ареста имущества, в котором фигурируют трактор МТЗ-80, трактор Т40, трактор-экскаватор, тракторный прицеп, автомашина УАЗ-ТСК.

По предварительной оценке этого имущества с лихвой хватит на погашение задолженности. В настоящий момент арестованная спецтехника и автотранспорт оставлены на ответственное хранение представителю организации-должника, который официально предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

В случае, если руководство водозабора в кратчайшие сроки не погасит долг, техника будет передана на принудительную реализацию.