Активисты ОНФ обратятся к главам регионов в связи с выявленными спортивными недостроями в ряде субъектов России

Активисты Общероссийского народного фронта продолжают мониторинг спортивных недостроенных объектов социального значения. На этот раз в поле зрения общественников попали несколько спортивных недостроев в ряде регионов России.

Например, в Новороссийске уже восьмой год пытаются построить Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский», сметная стоимость которого составила более 1 млрд руб. «Мы неоднократно выезжали на объект и зафиксировали, что определенные этапы строительства уже пройдены: готовы фундаменты всех блоков, закончены монолитные работы, установлены железобетонные и металлоконструкции, перекрытия, сэндвич-панели и кровля. Однако работы далеки от завершения, несмотря на то что все мыслимые сроки строительства уже давно прошли», – рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Краснодарском крае Сергей Вервеин.

«Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся уже давно, но результата так и нет. Считаю, что краевой власти необходимо взять на особый контроль завершение строительства Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский», разработать «дорожную карту», понять и решить, из каких источников будет финансироваться завершение работ на объекте. Потому что бюджет города Новороссийска в ближайшее время вряд ли сможет осилить финансирование завершения работ по объекту», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае Андрей Мершиев.

В поле зрения активистов ОНФ в Ивановской области попали сразу три недостроенных спортивных объекта – это Дворец игровых видов спорта в Иванове, физкультурно-оздоровительные комплексы в Приволжске и Родниках. Строительство всех спорткомплексов началось в 2012 г., но до сих пор они либо не достроены, либо не работают. «На возобновление строительства объектов требуются сотни миллионов рублей, и если регион не изыщет средства на софинансирование, то велика вероятность, что спорткомплексы так и останутся недостроями. Немалые деньги будут уходить на консервацию и бесконечное переделывание проектно-сметной документации (ПСД). По сути, благие намерения обеспечить население достойными условиями для занятий спортом провалились», – считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ивановской области Дмитрий Сафонов.

В Петрозаводске (Республика Карелия) активисты ОНФ после обращения жителей обратили внимание местных властей на не введенный в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Древлянка. Как выяснили общественники, в настоящее время инвестор готовит корректировку проекта, планируя открыть не спортивный комплекс, а административно-торговый центр. Табличка, ранее размещенная на заборе, с информацией о том, что на этом месте возводят спортивно-оздоровительный центр, исчезла. Объект законсервирован и находится под охраной. «Мы считаем, что объект нужно достроить, и он должен быть спортивным. В городе не хватает физкультурно-оздоровительных комплексов. Еще один торговый центр жителям микрорайона Древлянка не нужен. Поэтому мы призываем власти защитить интересы горожан – в эксплуатацию должен быть введен только физкультурно-оздоровительный комплекс», – считает активист ОНФ в Республике Карелия Андрей Пилипак.

«Активисты ОНФ уже почти два года занимаются проблемой недостроенных объектов социального значения, в том числе и спортивных. Данная подборка – определенный сигнал властям соответствующих регионов о том, что проблемные недострои (в основном это физкультурно-оздоровительные центры) необходимо запустить в эксплуатацию. Начался новый учебный год, новый трудовой сезон, поэтому, если мы говорим о необходимости воспитания здорового поколения молодых людей и в целом приобщении россиян к здоровому образу жизни, данные спортивные объекты уже должны начать свою работу», – подчеркнул координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы РФ Антон Гетта.

Активисты Общероссийского народного фронта обратятся к главам регионов в связи с выявленными спортивными недостроями.