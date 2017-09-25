Что закатали в банки белореченские консервщики?

На «Кубань-Ти» подходит к концу сезон переработки урожая овощей.

Если раньше предприятие закупало часть сырья в других регионах, то в этом году компания значительно повысила планку по выращиванию собственных овощей для консервации. Благодаря передовым технологиям и приходу современной агрономии, производственные линии на сто процентов были загружены томатами с полей «Кубань Продукт» и на восемьдесят - огурцами. Недостающее количество вырастили для завода местные фермеры, с которыми фирма заранее заключила договоры.

В уборке богатого урожая помогла механизированная техника: томатоуборочный комбайн и флигер, который позволяет собирать несколько урожаев без топтания плетней ле́жа.

- С этим сырьем приятно работать, - в один голос говорят работники консервного цеха. Овощи подобраны по составу и сортовым качествам. Они очень технологичны.

И это понятно, ведь свежее сырье не дает тех потерь, которые случаются при переработке нестандартных овощей, не загрязняет линии и на выходе продукция имеет отличный товарный вид. А, главное, собранный урожай, который привезен с поля на завод в течение трех часов, максимально сохраняет вкусовые качества.

В этом сезоне на предприятии стартовал новый проект - с обновленных линий сошли первые банки лечо из красного перца. Компания постоянно совершенствует качество, расширяет ассортимент и, что немаловажно, не замкнута внутри себя и сотрудничает с такими известными марками как «Бондюэль» и «Помидорка».

Нина СЕВОСТЬЯНОВА