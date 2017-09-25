«Краснодар Водоканал» ведет промывку сетей

В рамках мероприятий по улучшению качества подаваемой питьевой воды «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполняет промывку водопроводных сетей в Прикубанском округе г. Краснодара.

Промывка сетей по улицам Лукьяненко, Азовская, Кореновская и Тургенева осуществляется гидравлическим методом. В результате подачи в водопровод воды под давлением специальным оборудованием происходит удаление внутренних отложений.

«Сегодня до конца дня планируется промыть около 800 метров сетей диаметром от 100 до 200 мм, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Этот никак не отразится на подаче воды потребителям, все работы ведутся без отключения абонентов от водоснабжения».