Лето до ноября

Летний сезон в горах Сочи продлится вплоть до начала ноября. Канатные дороги крупнейшего горного курорта «Роза Хутор», ведущие на высоту 2320 метров над уровнем моря, будут закрыты на регламентные профилактические работы только 7 ноября. Свою работу подъемники возобновят уже 14 декабря, к началу горнолыжного сезона.

- "Роза Хутор" стала полноценным круглогодичным курортом. В прошлом летнем сезоне мы приняли более миллиона посетителей. Подводить итоги этого года – пока рано, лето продолжается. Стоит отметить, что средняя загрузка гостиниц в летнем сезоне этого года выросла, - рассказал заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Николай Шленцов.

В период профилактики канатных дорог на «Роза Хутор» для любителей горных пейзажей будет работать подъемник «Стрела», на котором гости курорта смогут попасть на высоту 1600 метров над уровнем моря.

Ирина СИЗОВА