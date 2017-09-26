14 штрафов списаны со счета нарушителя

Судебный пристав-исполнитель Славянского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю взыскал долг с нарушителя правил дорожного движения.

Гражданин попадал в объективы камер дорожной видеофиксации 14 раз. В предусмотренные законом сроки ни один из штрафов оплачен не был, и с течением времени все они поступили в Службу судебных приставов.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав предпринял в отношении злостного нарушителя весь комплекс предусмотренных законом мер. С учетом явного нежелания должника расплачиваться добровольно, работнику Службы пришлось обратиться к принудительному взысканию задолженности. Сделать это оказалось несложно – необходимая сумма имелась на банковском счете нарушителя.

7 тысяч рублей – а именно столько недоплатил государству любитель прокатиться «с ветерком» – были принудительно списаны с его счёта. Остается надеяться, что наказание рублём заставит гражданина задуматься о соблюдении правил дорожного движения.