В целях реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утверждённой Правительством Российской Федерации, 12 октября 2017 года с 14-00 до 20-00 во всех территориальных органах ФССП России пройдёт День единого приёма граждан.

Цель мероприятия – обеспечение беспрепятственного доступа граждан на приём по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание гражданам юридической помощи по указанным вопросам

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д.22 приём граждан будет проводить главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров, его заместители, а также начальники отделов аппарата. В структурных подразделениях Управления приём граждан будут проводить начальники отделов – старшие судебные приставы, а также их заместители.

Предварительная запись по телефонам: (861) 262-46-82, 267-27-44

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.