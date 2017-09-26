СИБУР открывает прием заявок на третий ежегодный конкурс социально значимых проектов в рамках программы «Формула хороших дел»

Москва, 25 сентября 2017 года - СИБУР объявляет о старте третьего ежегодного конкурса социально значимых проектов в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Заявки принимаются в электронном виде до 31 октября 2017 года.



В конкурсе могут принять участие учреждения социальной сферы, общественные и некоммерческие организации. Информация о требованиях к оформлению заявки и критериях оценки представленных проектов доступна на сайте благотворительной программы «Формула хороших дел» www.formula-hd.ru в разделе «Конкурс».



Для определения вектора развития программы в 2018 году СИБУР провел анализ контрагентов, реализованных проектов, а также исследование социальной сферы регионов. По итогам в регламент конкурса были внесены изменения, призванные акцентировать внимание участников конкурса на наиболее значимых вопросах по шести направлениям программы.



Приоритетными темами проектов в 2018 году станут: благоустройство общедоступных городских территорий, создание дополнительных возможностей для обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, воспитание экологической культуры и рекультивация территорий. Особое внимание в специальных межрегиональных проектах компания будет уделять образованию и повышению компетенций региональных партнеров, вовлечению в орбиту социального развития местных сообществ и развитию культурной среды городов.



«Грантовая система и проектный подход программы ФХД позволили нам вывести на качественно новый уровень прозрачность и эффективность социальных инвестиций компании, а также создать фундамент для продолжения последовательной работы по наращиванию социально-культурного капитала регионов. Приоритетом в рамках нового конкурса для нас остается формирование круга надежных партнеров, заинтересованных и способных реализовывать проекты, направленные на долгосрочное и системное развитие благоприятной городской среды» - прокомментировал Алексей Козлов, член правления – управляющий директор СИБУРа.





Для справки.

Единая благотворительная программа СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.

В 2016-2017 году победителями конкурса стали 298 проектов в семнадцати городах. На средства грантов был проведен ремонт и реконструкция объектов социальной сферы, благоустройство парковых территорий, организованы городские спортивные и культурно-массовые мероприятия, оборудованы школьные лаборатории и др. Всего в рамках программы прошло более 1500 мероприятий, их участниками стали более 30 000 человек.

Подробная информация о программе доступна на сайте: www.formula-hd.ru