Сбербанк планирует в 2018 г. анализировать поведение своих клиентов в соцсетях

Сбербанк планирует в 2018 г. использовать психометрическую оценку профилей своих клиентов в соцсетях при анализе потребностей, их поведения и кредитоспособности. Об этом журналистам сообщил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин на заседании совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы.

«Мы думаем, что это будет уже в промышленной эксплуатации. В 2018 г. это будет (использоваться - ред.) в полный рост», - сказал он, отвечая на вопрос о сроках внедрения психометрии в Сбербанке.