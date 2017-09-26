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Сбербанк планирует в 2018 г. анализировать поведение своих клиентов в соцсетях

Вторник, 26 сентября 2017 10:43
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Сбербанк планирует в 2018 г. использовать психометрическую оценку профилей своих клиентов в соцсетях при анализе потребностей, их поведения и кредитоспособности. Об этом журналистам сообщил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин на заседании совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы.

«Мы думаем, что это будет уже в промышленной эксплуатации. В 2018 г. это будет (использоваться - ред.) в полный рост», - сказал он, отвечая на вопрос о сроках внедрения психометрии в Сбербанке.

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