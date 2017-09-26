Константин Боженов возглавит работу с корпоративным и государственным сегментами в «Ростелекоме» на Юге

На должность заместителя директора макрорегионального филиала - директора по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» назначен Константин Боженов.

В его обязанности войдет курирование работы с крупными корпоративными клиентами, в том числе и с органами власти на территории ЮФО и СКФО. Основной его задачей станет рост бизнеса корпоративного сегмента более высокими темпами, внедрение и продажа новых продуктов, а также реализация интеграционных проектов.

Константин Боженов родился 11 февраля 1990 года в Воронеже. Его карьера началась в 2010 году с продавца-консультанта, а затем и территориального менеджера ОАО «МегаФон Ритейл» (Краснодарский край). Начиная с 2014 года, он успешно возглавлял направления по работе с корпоративными клиентами у ключевых игроков телеком-рынка в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, в Приволжском и Уральском федеральных округах.

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Константин Боженов – молодой, опытный и эффективный менеджер. В его активе ведущие позиции в компаниях-операторах «большой тройки». Под его руководством были реализованы масштабные инвестиционные проекты, подразделения, возглавляемые Константином, отличались рекордным выполнением плановых показателей. Считаю, что с его приходом в компанию корпоративный сегмент существенно повысит свою эффективность».

Константин Боженов: «Рад присоединиться к команде «Ростелекома» на Юге. Уверен, что мы сможем вместе достичь хороших результатов в короткие сроки».