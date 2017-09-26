Сочи увидит «Матильду»

Скандально-известный фильм «Матильда» покажут в Сочи на месяц раньше запланированной всероссийской премьеры. На этом настоял режиссер кинокартины Алексей Учитель. Показ кинофильма пройдет в кинотеатре Люксор IMAX, в пяти залах общим количеством 843 места. При этом, учитывая страсти, которые разгорелись вокруг картины, в кинотеатре будет усилена охрана.

Фильм «Матильда» повествует о любовной связи императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против выхода ленты в свет выступила Депутат Госдумы, в прошлом прокурор Крыма, Наталья Поклонская. Она обратилась даже в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм. Несмотря на все, Министерство культуры выдало прокатное удостоверение "Матильде" с ограничением 16+. Сам министр культуры Владимир Мединский возмущен тем, что вокруг "обычного художественного фильма" подняли истерию.

- Показ фильма в Сочи не запрещен. При этом, некоторые кинотеатры города демонстрировать фильм не планируют, - отметила заместитель главы города Сочи Ирина Романец

Главные роли в картине исполнили немецкий актер Ларс Айдингер, польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте и российские актеры Данила Козловский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Григорий Добрыгин и другие. В широкий прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября.

Ирина СИЗОВА