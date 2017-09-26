В Краснодаре, Новороссийске и Анапе пройдут концерты фестиваля органной музыки

Впервые в Краснодаре пройдут концерты международного фестиваля музыки «Органные сезоны».10 октября 2017 года в 19:00 в краснодарской филармонии на одной сцене выступят Лауреат международных конкурсов Термине Зарян (сопрано), Титулярная органистка кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Марина Омельченко (орган), лауреат международных конкурсов Оганес Казарян (дудук).

В программе прозвучат произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, И. Пахельбеля, А. Сальери, А. Ширакаци, Д. Казаряна, григорианский хорал и армянская духовная музыка.

Помимо Краснодара концерты пройдут в Новороссийске 7 октября (17:00), в Анапе – 8 октября (17:00).

Международный фестиваль «Органные сезоны» в Краснодарском крае реализует творческие программы с 2016 года и пользуется вниманием ценителей настоящей классической музыки в исполнении органа, арфы, дудука, рояля.

На этот раз организаторы решили разнообразить творческую составляющую армянскими мотивами, ведь армянская музыка – одна из древнейших на земле. За тысячелетия своего существования она не утратила самобытности и удивительной глубины. Армянский дудук – небольшой духовой инструмент, но он воздействует на сознание и духовный мир слушателей настолько сильно, что его звучание признали ценным объектом нематериальной культуры человечества.

В серии новых концертов «Органных сезонов» музыкальная Армения предстанет частью мощной и единой христианской цивилизации, а дудук будет звучать под аккомпанемент органа.

Отметим, что фестиваль «Органные сезоны» с успехом проводит органные концерты с 2016 года на Черноморском побережье и организует выступления мировых звезд органной музыки. Специально для выступлений на Кубань транспортируется орган фирмы Viscount, аналогов которому в регионе нет. А средства, собранные при проведении мероприятий фестиваля, направляются на их организацию и благотворительность.

Адрес проведения концерта: Анапа, Городской театр, ул. Крымская, д. 119

Адрес проведения концерта: Краснодар, Центральный микрорайон, Красная улица, 55.

Адрес проведения концерта: Новороссийск, Городской театр, ул. Советов, д. 53

Справки и билеты: +79385124839