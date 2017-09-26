В Краснодаре бывший судебный пристав-исполнитель подозревается в получении взятки

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП России по краю. Она подозревается в получении взятки за незаконные действия в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании долгов на сумму более 500 тысяч рублей. Состоя в должности судебного пристава-исполнителя, 19 июля 2017 года женщина встретилась в служебном кабинете с представителем должника и сообщила, что за бездействие по исполнительному производству ей необходимо еженедельно передавать по 10 тысяч рублей, после чего попросила лично связаться с должником. На следующий день сотрудник ФССП встретилась с должником и сообщила о разработанном ею плане, согласно которому мужчина должен был найти квартиру, где отсутствует принадлежащее ему имущество, об адресе которой указать в своем объяснении, как о месте своего проживания. Далее судебный пристав-исполнитель намеревалась выехать по указанному адресу и арестовать якобы принадлежащее должнику имущество, а мужчина, в свою очередь, обжаловать ее действия в суде, так как квартира ему не принадлежит. За бездействие в течение максимально длительного срока, равного сроку времени ее действий в суде (4 месяца), женщина потребовала передать ей взятку в сумме 160 тысяч рублей единоразово. Мужчина согласился и подыскал квартиру, однако о поступившем предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР. В августе 2017 года, находясь на автостоянке одного из торгово-развлекательных центров по улице Уральской, заявитель передал денежные средства судебному приставу-исполнителю, после чего последняя была задержана оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.