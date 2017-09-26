Родственники погибших пассажиров и пострадавшие в ДТП с автобусом на Кубани имеют право на страховые выплаты по ОСГОП

Родственники погибших пассажиров и пострадавшие в ДТП с автобусом на Кубани имеют право на страховые выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он уточнил, что согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в САО «ВСК».

Как информируют СМИ, в ночь на 26 сентября на трассе М-4 «Дон» у поселка Молькино произошло столкновение автобуса King Long и грузовика Man. Туристический автобус возвращался в Нижегородскую область из Абхазии. В салоне находились 26 человек. В результате ДТП погибли 7 человек, 18 пострадавших госпитализированы в больницы Краснодара и Горячего Ключа.

Чтобы получить выплаты, пострадавшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку о ДТП, выданную ГИБДД, либо документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Иждивенцы или родственники погибшего должны будут предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие их иждивение или родство.

Игорь Юргенс пояснил, что при причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью – до 2 млн рублей. Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. Например, за переломы конечностей выплаты составляют от 60 до 300 тысяч исходя из степени тяжести травмы и места перелома, при этом минимальная травма (ушиб или ссадина) оценивается в 1 тыс. рублей. При сочетании нескольких повреждений размер выплат суммируется в пределах 2 млн рублей. Как правило, суммы выплат по таблице значительно превышают те фактические расходы, которые понадобятся потерпевшим, чтобы восстановиться после происшествия.

С 1 января 2013г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.