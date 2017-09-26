ОНФ просит Верховный суд урегулировать проблему необоснованных арестов земельных участков нижестоящими судами

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутат Госдумы Наталья Костенко обратилась в Верховный суд РФ с просьбой дать разъяснения нижестоящим судам по проблемам применения законодательных норм о наложении ареста на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Причиной обращения стали случаи, когда на земельные участки жителей Краснодарского края по причине спора третьих лиц накладывались необоснованные аресты, которые существенно затрудняли людям реализацию ими конституционного права распоряжаться своей собственностью. Разъяснение Верховного суда РФ должно избавить граждан от искусственно создаваемых судебных издержек, связанных со снятием необоснованно наложенных арестов, считает депутат.

Жалобы, послужившие причиной для обращения в Верховный суд, поступили от жителей Отрадненского района Краснодарского края. В 2012 г. они выделили свои земельные доли из большого участка, расположенного в станице Попутной и находившегося в аренде у Агрофирмы «Отрадненская».

Собственники, пожелавшие самостоятельно обрабатывать свою землю, уведомили в соответствии с действующим законодательством агрофирму об отказе от продления договора на новый срок до истечения срока аренды. Однако арендатор отказался возвращать им участки. Тогда дольщики обратились в Отрадненский районный суд, который в декабре 2016 г. обязал арендатора не чинить препятствий в использовании участков законными владельцами.

В результате в различные районные суды Краснодарского края поступил целый ряд исковых заявлений от физлиц, суть которых заключается в том, что Агрофирма «Отрадненская» якобы не вернула им выданные ей ранее денежные займы. Истцы при этом просят суды не только взыскать с «Отрадненской» долги, но и наложить обеспечительные меры на земельные участки, уже давно не находящиеся в аренде у агрофирмы. И основная обеспечительная мера в этом случае - запрет на совершение регистрационных действий с участками в Росреестре. И, как правило, суды соглашаются с этим требованием.

Собственники выделенных участков после этого оспаривают аресты своей земли, суды их отменяют, признавая, что данные обеспечительные меры не связаны с предметом спора – возвращением денежных долгов агрофирмой, и несоразмерны размеру заявленных требований. Но в этот момент появляется новое аналогичное исковое требование в другом районом суде Краснодарского края, которое принимается к рассмотрению, а на земли собственников налагается неправомерный арест.

Таким образом, на судебные заседания уходит большое количество времени, а судебные запреты на регистрационные действия препятствуют дольщикам снимать обременения с принадлежащих им земельных участков и законно пользоваться своей землей. При этом записи об аренде сохраняются в Едином государственном реестре недвижимости, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о признании данного права отсутствующим.

«Налицо продуманная схема, в которую недобросовестными субъектами экономической деятельности вовлекается судебная система. Чтобы избежать использования этого процессуального механизма в противозаконных целях на территории всего Краснодарского края, я направила обращение в Верховный суд РФ с просьбой разъяснить нижестоящим судам вопросы правильного применения законодательства в части обеспечении иска. Надеюсь, это избавит граждан от весьма серьезных судебных издержек, которые возникают из-за недобросовестных действий третьих лиц», - пояснила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Пресс-служба ОНФ