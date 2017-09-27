В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины лопастью вертолета

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины лопастью вертолета в Краснодарском крае.
По предварительным данным, 26 сентября 2017 года, примерно в 15 часов 30 минут, на стоянке № 16 аэропорта Анапа Краснодарского края, при запуске двигателя вертолета МИ-8 лопастью воздушного судна был травмирован член экипажа. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины лопастью вертолетаСреда, 27 сентября 2017 00:05
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины лопастью вертолета в Краснодарском крае.