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В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины лопастью вертолета

Среда, 27 сентября 2017 00:05
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины лопастью вертолета в Краснодарском крае.
По предварительным данным, 26 сентября 2017 года, примерно в 15 часов 30 минут, на стоянке № 16 аэропорта Анапа Краснодарского края, при запуске двигателя вертолета МИ-8 лопастью воздушного судна был травмирован член экипажа. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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