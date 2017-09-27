Путин уволил главкома ВКС Бондарева

Генерал-полковник также уволен с военной службы. Соответствующий указ главы государства размещен во вторник, 26 сентября, на официальном портале правовой информации.
Путин также снял с постов заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова (недавно стал членом Совфеда от Севастополя) и начальника главного управления МВД по Саратовской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Аренина (его также назначили сенатором).
19 сентября губернатор Кировской области Игорь Васильев наделил Бондарева полномочиями члена Совета Федерации.
Еще в июле источник «Ленты.ру» в верхней палате парламента говорил о том, что главком ВКС станет новым руководителем комитета Совфеда по обороне и безопасности.
Днем 26 сентября РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что Бондарев будет избран главой комитета на заседании в среду. Предыдущий его руководитель Виктор Озеров был освобожден от должности 12 июля.
Путин уволил главкома ВКС БондареваСреда, 27 сентября 2017 00:05
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Генерал-полковник также уволен с военной службы. Соответствующий указ главы государства размещен во вторник, 26 сентября, на официальном портале правовой информации.