Минобороны испытало межконтинентальную ракету «Тополь»

Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне “Сары-Шаган” (Республика Казахстан)», — сообщили в минобороны.

В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны, отметили в ведомстве.

«В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет», — сообщили в департаменте.