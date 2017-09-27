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Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР

Среда, 27 сентября 2017 00:09
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Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение проблемы КНДР военным путем по-прежнему возможно, но нежелательно, поскольку будет иметь разрушительные последствия.
"Мы полностью готовы ко второму варианту действий, однако он нежелателен. Но если мы к нему прибегнем, последствия будут разрушительными. Я гарантирую, они будут разрушительными для Северной Кореи. Второй вариант — это военный путь", — сказал Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Испании Мариано Рахоем.

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