Пентагон планирует рассмотреть "военные меры" по давлению на Россию

США продолжат добиваться от России соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и не исключают военных мер по влиянию на Москву, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
"Мы продолжим взаимодействовать с Россией напрямую и вместе с нашими союзниками, чтобы побудить их (Россию. — Прим. ред.) вернуться к полному и контролируемому соблюдению РСМД ", — говорится в письменных показаниях Данфорда перед комитетом по вооруженным силам сената США.
Генерал заявил, что Москва, в отличие от Вашингтона, не соблюдает договор, и назвал эту ситуацию недопустимой.
"Администрация США проводит углубленный обзор действий России по нарушению РСМД. Обзор будет включать в себя рекомендации по подобающему ответу США, которые будут содержать потенциальные военные меры по усилению давления на Россию, чтобы она вернулась к полному и контролируемому соблюдению своих договорных обязательств", — отмечается в документе.
Пентагон планирует рассмотреть "военные меры" по давлению на РоссиюСреда, 27 сентября 2017 00:12
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
США продолжат добиваться от России соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и не исключают военных мер по влиянию на Москву, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.