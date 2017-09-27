Пентагон планирует рассмотреть "военные меры" по давлению на Россию

США продолжат добиваться от России соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и не исключают военных мер по влиянию на Москву, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

"Мы продолжим взаимодействовать с Россией напрямую и вместе с нашими союзниками, чтобы побудить их (Россию. — Прим. ред.) вернуться к полному и контролируемому соблюдению РСМД ", — говорится в письменных показаниях Данфорда перед комитетом по вооруженным силам сената США.

Генерал заявил, что Москва, в отличие от Вашингтона, не соблюдает договор, и назвал эту ситуацию недопустимой.

"Администрация США проводит углубленный обзор действий России по нарушению РСМД. Обзор будет включать в себя рекомендации по подобающему ответу США, которые будут содержать потенциальные военные меры по усилению давления на Россию, чтобы она вернулась к полному и контролируемому соблюдению своих договорных обязательств", — отмечается в документе.