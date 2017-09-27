Порядка 80 млрд руб. направят в регионы в 2018 году для индексации зарплат бюджетникам

Порядка 80 млрд рублей будет направлено в следующем году на индексацию зарплат бюджетникам в регионах, что в два раза выше уровня этого года, сообщил во вторник на заседании комитета Совета Федерации глава Минтруда Максим Топилин.
"Следующая тема - это выполнение майских указов президента. Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели в следующем году в полном объеме, я имею в виду указанные категории работников на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 млрд рублей",- сказал он.
По словам главы Минтруда, в 2017 году на эти цели в регионы было направлено около 40 млрд рублей.
Глава министерства отметил, что сейчас ведомство работает с регионами, чтобы средства на индексацию зарплат шли уже с 1 января 2018 года. Он отметил, что в этом году есть такие регионы, которые до сих пор не повысили зарплаты в полном объеме.
Порядка 80 млрд руб. направят в регионы в 2018 году для индексации зарплат бюджетникамСреда, 27 сентября 2017 00:18
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Порядка 80 млрд рублей будет направлено в следующем году на индексацию зарплат бюджетникам в регионах, что в два раза выше уровня этого года, сообщил во вторник на заседании комитета Совета Федерации глава Минтруда Максим Топилин.