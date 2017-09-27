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В России решили пока не вводить регулирование криптовалют

Среда, 27 сентября 2017 00:19
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Власти решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрироваться на легализации технологии блокчейн, заявил РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев.
По его словам, позиции ведомств не сблизились, и пока решено понаблюдать за ситуацией с криптовалютами.
«Пока мы занимаемся легализацией, скорее, блокчейна с точки зрения его как механизма оформления данных, с тем чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая хранится (в других формах. — Прим. ред.)», — сказал Моисеев.
Он добавил, что такое решение было принято первым вице-премьером Игорем Шуваловым на заседании совета по финансовой стабильности, которое прошло 18 сентября.

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