55 рублей за доллар: аналитики предсказали курс валюты до конца года

Аналитики из АО «Открытие Брокер» прогнозируют, что российская валюта укрепится, а доллар в декабре будет стоить 55 рублей. По их мнению, сюрприза не случилось, этот показатель специалисты предвидели ещё в январе, то есть рубль продолжает «плавно» укрепляться. Аналитик отдела анализа рынков Управления инвестиционного консультирования АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отмечает, что это происходит из-за растущих цен на нефть, а также из-за большого количества купленных инвесторами рублёвых облигаций, что тоже повлияло на курс. Отчасти нефть стала дорожать после урагана «Ирма», атаковавшего США, отметил он.



Пока что россияне не побежали вкладываться в валюту, констатирует Нигматуллин, даже несмотря на неспокойную ситуацию в банковском секторе и повсеместные закрытия мелких банков. Об этом говорит и свежий опрос ВЦИОМ: согласно данным социологов, в 2017 году 29% россиян назвали наиболее надёжным вложением открытие счёта в банке (в 2015 году этот показатель составлял 21%), в то же время валютой интересуются всего 10% опрошенных (с 2015 года доверие к ней повысилось у 2% опрошенных).