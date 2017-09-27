«Краснодар Водоканал­» реализует программу автоматизации

В рамках выполнения программ энергоресурсосбережения и автоматизации водопроводно-насосных станций (ВНС) специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжают замену насосного оборудования на ВНС третьего и четвертого подъема.
За последние три месяца на данных объектах заменено 40 насосных агрегатов, установлено 40 приборов учета, заменено 133 единицы запорной арматуры. На девятнадцати ВНС заменено 270 метров внутреннего трубопровода диаметром 100, 150 и 200 мм.
«Водопроводно-насосные станции – важнейшее составляющее звено систем водоснабжения, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Путем повышения давления воды в напорных трубопроводах, станции третьего и четвертого подъема обеспечивают водоснабжением многоэтажные застройки города, транспортируя воду потребителям. Для обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации данных объектов проводятся мероприятия по замене оборудования».
Всего до конца года ООО «Краснодар Водоканал» планирует заменить оборудование на 100 ВНС.
«Краснодар Водоканал» реализует программу автоматизацииСреда, 27 сентября 2017 13:26
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В рамках выполнения программ энергоресурсосбережения и автоматизации водопроводно-насосных станций (ВНС) специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжают замену насосного оборудования на ВНС третьего и четвертого подъема.