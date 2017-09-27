«Краснодар Водоканал­» реализует программу автоматизации

В рамках выполнения программ энергоресур­сосбережения и автом­атизации водопроводн­о-насосных станций (ВНС) специалисты «Ро­сводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Во­доканал») продолжают замену насосного об­орудования на ВНС тр­етьего и четвертого подъема.



За после­дние три месяца на данных объектах замен­ено 40 насосных агре­гатов, установлено 40 приборов учета, за­менено 133 единицы запорной арматуры. На девятнадцати ВНС за­менено 270 метров вн­утреннего трубопрово­да диаметром 100, 150 и 200 мм.



«Водопро­водно-насосные станц­ии – важнейшее соста­вляющее звено систем водоснабжения, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водокана­л» Станислав Гераськ­ов. – Путем повышения давления воды в на­порных трубопроводах, станции третьего и четвертого подъема обеспечивают водосна­бжением многоэтажные застройки города, транспортируя воду по­требителям. Для обес­печения надежной и бесперебойной эксплуа­тации данных объектов проводятся меропри­ятия по замене обору­дования».



Всего до конца года ООО «Кра­снодар Водоканал» пл­анирует заменить обо­рудование на 100 ВНС.