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В ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю перекрыт канал доставки наркотиков

Среда, 27 сентября 2017 16:46
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Сотрудники оперативного отдела  ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю (г. Армавир)  в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий перекрыли  канал  доставки сильнодействующих наркотических средств на территорию  исправительного учреждения.
При досмотре продуктовой передачи на имя одного из осужденных, отбывающего наказание в ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю,  были обнаружены три сигареты, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета.  Последовавшая экспертиза показала, что обнаруженным в сигаретах веществом является наркотическое средство  метилэфедрон.
Проверкой  было установлено, что наркотическое средство предназначалось для передачи на территорию ИК-4 с целью распространения среди  осужденных учреждения.
В настоящее время  решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228  УК РФ.

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