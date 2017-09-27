В ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю перекрыт канал доставки наркотиков

Сотрудники оперативного отдела ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю (г. Армавир) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий перекрыли канал доставки сильнодействующих наркотических средств на территорию исправительного учреждения.
При досмотре продуктовой передачи на имя одного из осужденных, отбывающего наказание в ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю, были обнаружены три сигареты, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Последовавшая экспертиза показала, что обнаруженным в сигаретах веществом является наркотическое средство метилэфедрон.
Проверкой было установлено, что наркотическое средство предназначалось для передачи на территорию ИК-4 с целью распространения среди осужденных учреждения.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.
В ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю перекрыт канал доставки наркотиковСреда, 27 сентября 2017 16:46
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Сотрудники оперативного отдела ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю (г. Армавир) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий перекрыли канал доставки сильнодействующих наркотических средств на территорию исправительного учреждения.