В ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю перекрыт канал доставки наркотиков

Сотрудники оперативного отдела ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю (г. Армавир) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий перекрыли канал доставки сильнодействующих наркотических средств на территорию исправительного учреждения.

При досмотре продуктовой передачи на имя одного из осужденных, отбывающего наказание в ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю, были обнаружены три сигареты, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Последовавшая экспертиза показала, что обнаруженным в сигаретах веществом является наркотическое средство метилэфедрон.

Проверкой было установлено, что наркотическое средство предназначалось для передачи на территорию ИК-4 с целью распространения среди осужденных учреждения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.