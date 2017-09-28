Налог на имущество следует уплатить до 1 декабря!

Управление ФНС России по Краснодарскому краю напоминает, что уплатить имущественные налоги физические лица должны не позднее 1 декабря 2017 года. Исполнить свои обязанности перед бюджетом необходимо собственникам жилых домов, квартир, земельных участков и транспортных средств.

Физические лица уплачивают имущественные налоги на основании сводных налоговых уведомлений, сформированных налоговыми органами. В них указываются все принадлежащие гражданину объекты налогообложения. Массовая печать и рассылка налоговых уведомлений осуществляется филиалом ФКУ «Налог-сервис» ФНС России в г. Волгограде. Уведомление направляется не позднее чем за 30 рабочих дней до наступления срока оплаты.

Выделяется несколько категорий налогоплательщиков, которые не получат письма с налоговыми уведомлениями:

- обладатели налоговой льготы, налогового вычета или иных установленных законодательством оснований, полностью освобожденные от уплаты налога;

- налогоплательщики, общая сумма налоговых обязательств которых составила менее 100 рублей;

- пользователи Интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», которым уведомления будут направлены только в электронном виде, если они заранее не сообщили о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

Если вы не входите в этот перечень и все же не получили уведомление в положенный срок, обязательно обратитесь в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости лично или же с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет» и «Обратиться в ФНС России».

Помните, несвоевременная уплата налогов влечет за собой начисление пени за каждый календарный день просрочки платежа в процентах от неуплаченной суммы.

Пресс-служба УФНС России по Краснодарскому краю