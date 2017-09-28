27 сентября в праздник Крестовоздвижения прошел крестный ход в поселке Водники, города Краснодара

Около 10 часов во Владимирском храме собрались прихожане на службу, посвященную великому празднику для всех христиан – Крестовоздвижения. По завершению службы начался крестный ход – трижды обойдя храм, отец Владимир с отцом Алексеем и прихожанами направились к недавно установленному Поклонному кресту на въезде в поселок. Не смотря на сильный встречный холодный ветер, участники пешего хода в полном составе пришли к Поклонному кресту. Отец Владимир и Отец Алексей осветили Поклонный крест и отслужили молебен Честному и животворящему кресту Господню.

На обратном пути Отец Владимир благословлял всех встреченных на пути, окрапляя святой водой их , те в ответ радостно благодарили его.

«Крест стоит стражем над нашим народом, охраняя от бед и напастей, освещает все дороги в городах и весях. Крестным ходом верующих призывается вся благодать Божья – помощь, благословление. Каждый человек несет свой крест, который дает ему Господь и укрепляет в несении его. Вся наша жизнь дана, чтобы мы приобрели душе спасение, а без несения креста спасения не возможно – так как сказано Царство Небесное силой берется»,- завершил крестный ход отец Владимир, благословив прихожан.

«Для нас всех православных это большой праздник – говорит прихожанин Вячеслав Власенко - я живу в Краснодаре, сегодня в Водники приехал специально, потому что отец Владимир наш духовник. Мы познакомились еще в Краснодаре. Нас с братом наша мать привела в церковь. Я трижды был на Афоне… Великий сегодня праздник. Потому мы здесь, - повторился Вячеслав.