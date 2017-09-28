Жить нужно по средствам

Житель Каневского района Краснодарского края лишился личного транспорта из-за собственной необязательности.

Гражданин оформил кредит в ПАО «Сбербанк», но, по всей видимости, не рассчитал сил. Просроченные ежемесячные платежи в конечном итоге привели к логичному результату: судебное разбирательство и несколько исполнительных листов, поданных в Службу судебных приставов. Общая сумма долга составляет четверть миллиона рублей.

В ходе совместного рейда, проведенного судебными приставами Каневского района Управления ФССП России по Краснодарскому краю при участии представителей банка должника навестили на дому.

Результатом стал акт описи и ареста автомобиля, скутера и целого перечня бытовой техники. В настоящий момент арестованное имущество находится на ответственном хранении у бывшего владельца.

У гражданина остался простой выбор: изыскать возможность погасить перед банком задолженность, либо переквалифицироваться в пешеходы, и вообще перевести свой быт на аскетичные рельсы.