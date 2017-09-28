Футбольный клуб «Краснодар» станет героем коллекционных банок Pringles

К старту нового сезона Чемпионата России по футболу компания Kellogg’s выпустит ограниченную серию банок чипсов Pringles, которая будет посвящена ведущим футбольным клубам страны. Она поступит в продажу в конце августа и будет доступна в основных торговых сетях страны.



Pringles объединит главных соперников Чемпионата России по футболу – вместе с «Краснодаром» участниками акции станут футбольные клубы «Спартак», «Зенит» и «ПФК ЦСКА». Поклонники знаменитых команд смогут поддержать их новым оригинальным способом, а также принять участие в кампании в социальных сетях.



Pringles проводит акции в поддержку футбола с 2015 года и вовлекает в них болельщиков по всей стране: в прошлых сезонах за покупку банок разыгрывались футбольные мячи и миски-кричалки. Проект текущего года – уникальный случай сотрудничества бренда с футбольными клубами. «Ключевая идея нашей футбольной кампании: «Pringles – вкус спортивного азарта», – рассказывает директор по маркетингу Pringles София Журбенко. –Мы искренне рады, что имеем возможность объединить болельщиков разных команд с помощью нашей акции. Любовь к футболу и вкусной еде – именно то, что связывает сотни тысяч наших покупателей».



Сами футбольные клубы положительно отреагировали на новость о том, что их эмблемы украсят знаменитую упаковку Pringles.



«Футбол в России давно вышел за границы стадионов, – говорит коммерческий директор ФК «Краснодар» Арам Фундукян. – У нашего футбольного клуба, например, есть заведения-партнеры, где регулярно встречаются и общаются любители футбола. Pringles развивает эту идею, и мы с нетерпением ждем, когда в обычных магазинах можно будет найти «краснодарские» чипсы Pringles».



Помимо выпуска банок ограниченной серии, Pringles развернет масштабную кампанию в социальных сетях. Болельщики смогут поучаствовать в акции #Держипас и поддержать любимый клуб с помощью оригинальных открыток. В рамках спортивной викторины пользователи поборются за специальные призы: ящики с Pringles и сертификаты на покупку игр в GameZone. Также компания подготовит открытки с расписанием игр и другие посты, которые помогут узнать больше о футболе и хедлайнерах Чемпионата.