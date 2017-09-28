В Краснодаре бывший директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «КубаньЛифтЛига». Он подозревается в невыплате заработной платы подчиненному работнику (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, состоя в должности директора предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере обслуживания лифтового оборудования, в период с января 2014 года по октябрь 2016 года в полном объеме не выплачивал заработную плату своему заместителю. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако он расходовал деньги на иные цели. В результате задолженность по зарплате составила более 443 тысячи рублей, которая до настоящего времени не погашена.

В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации. Следователем устанавливается точное количество потерпевших. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.