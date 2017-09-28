По ходатайству Вадима Бугаенко прокуратурой уголовное дело о ДТП в Горячем Ключе передано для дальнейшего расследования в следственное управление по краю

26 сентября 2017 года на территории города Горячий Ключ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «Кинлонг» и грузового автомобиля «МАН», в результате которого погибло 6 человек в возрасте от 39 до 67 лет. В лечебные учреждения для оказания помощи доставлены 19 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, в районе посёлка Молькино 26 сентября произошло столкновение пассажирского автобуса с паломниками, следовавшего из Адлерского района города Сочи в город Нижний Новгород, в заднюю часть грузового автомобиля «МАН» с прицепом, который двигался в попутном направлении в крайнем правом ряду, который, в свою очередь, столкнулся с идущим в попутном направлении автомобилем «Тойота».

Учитывая, что пострадало много людей, а само происшествие вызвало общественный резонанс, перед надзорным ведомством был инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции. В настоящее время оно передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

Следственное управление намерено провести весь комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавших. Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса. Расследование уголовного дела продолжается.