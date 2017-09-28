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В Сочи будут взимать самый низкий курортный сбор в Краснодарском крае — 10 рублей

Четверг, 28 сентября 2017 07:36
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Мэр Сочи Анатолий Пахомов утвердил сумму сбора — 10 рублей с человека в сутки. Остальные муниципалитеты Краснодарского края остановились на отметке в 50 рублей.
«Делать 50 рублей — это, действительно, делать удорожание для того, чтобы люди принимали решение, ехать им или не ехать в Сочи. Мы сделали анализ стоимости наших средств размещения и провели анализ темпов роста цен ежегодных, которые у нас так или иначе имеют место в Сочи, и приняли решение, что 10 рублей — это оптимальная сумма, которая сильно на решение не повлияет», — сообщил начальник городского управления курортного дела и туризма Сергей Доморат.
Сочинские депутаты большинством голосов утвердили заявку муниципалитета о курортном сборе, которая до 10 октября должна поступить в администрацию региона. За 8 месяцев 2018 года по этой статье дохода муниципалитет планирует собрать около 160 млн рублей. Все полученные средства сначала поступят в краевую казну, а затем вернутся обратно в Сочи для развития городской инфраструктуры.
Список гостиниц, отелей и санаториев Сочи, где будут взимать курортный сбор, уже готов. В него вошли почти 2 тысячи объектов.

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