В Краснодаре готовятся открыть новый городской парк

Во время экскурсии Вениамина Кондратьева сопровождал Сергей Галицкий, чьими усилиями и возник этот парк.
На территории парка уже высадили почти 2500 тысячи деревьев. Здесь есть летний амфитеатр, смотровая площадка, террасированный сад. Построили и фонтан, который зимой будет работать как каток. Есть детские и спортивные площадки.
В Краснодаре готовятся открыть новый городской паркЧетверг, 28 сентября 2017 07:38
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Во время экскурсии Вениамина Кондратьева сопровождал Сергей Галицкий, чьими усилиями и возник этот парк.
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