〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре готовятся открыть новый городской парк

Четверг, 28 сентября 2017 07:38
Оцените материал
(0 голосов)

Во время экскурсии Вениамина Кондратьева сопровождал Сергей Галицкий, чьими усилиями и возник этот парк.
На территории парка уже высадили почти 2500 тысячи деревьев. Здесь есть летний амфитеатр, смотровая площадка, террасированный сад. Построили и фонтан, который зимой будет работать как каток. Есть детские и спортивные площадки.

Прочитано 24 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Сочи будут взимать самый низкий курортный сбор в Краснодарском крае — 10 рублей Ушел из жизни солист Кубанского казачьего хора Геннадий Черкасов »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.