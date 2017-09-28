В Краснодаре готовятся открыть новый городской парк

Во время экскурсии Вениамина Кондратьева сопровождал Сергей Галицкий, чьими усилиями и возник этот парк.

На территории парка уже высадили почти 2500 тысячи деревьев. Здесь есть летний амфитеатр, смотровая площадка, террасированный сад. Построили и фонтан, который зимой будет работать как каток. Есть детские и спортивные площадки.