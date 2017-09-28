Ушел из жизни солист Кубанского казачьего хора Геннадий Черкасов

В Краснодаре скончался народный артист России, золотой голос Кубани Геннадий Черкасов. Солист Кубанского казачьего хора умер 26 сентября на 68 году жизни. По официальной версии, во время утренней прогулки артист оступился и попал под поезд.

Потомственный кубанский казак Геннадий Черкасов обладал красивым баритоном и колоритной внешностью. По словам знакомых и коллег Геннадия Васильевича, он был большим оптимистом и верным другом. 45 лет своей жизни он отдал Кубанскому казачьему хору и ансамблю «Казачья душа».

Редакция газеты «Кубань СЕГОДНЯ» выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Черкасова.

Проститься с народным артистом России можно будет 3 октября в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора (Краснодар, ул. Красная, 5).