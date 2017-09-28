Регистратор «СТАТУС» планирует упрочить свои позиции в регионе

В одной из крупнейших регистраторских компаний — АО «СТАТУС» — произошли серьезные кадровые перестановки. Генеральным директором компании назначен выходец из Центрального банка России Алексей Свиридов, имеющий колоссальный опыт работы на фондовом рынке.

Эксперты связывают произошедшие перемены с амбициозными планами акционеров компании (среди акционеров АО «СТАТУС» - Сбербанк, Русагро, ММК) по дальнейшему развитию регистратора, общему укреплению рыночных позиций и усилению деловой активности.

Алексей Свиридов в частности отметил, что в настоящее время компания занимает ведущие позиции на рынке, вместе с тем основной задачей, генеральный директор СТАТУСа считает усиление присутствия компании в регионах России, при этом особый акцент будет делаться на клиентоориентированность и гармоничное развитие современных услуг и сервисов.

«Мы планируем проводить политику, направленную на максимальную доступность услуг регистраторов для акционеров и акционерных обществ, в наших планах также усиление позиций регистратора на рынке в целом и в каждом регионе присутствия», подчеркнул Алексей Свиридов.