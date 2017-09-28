Горы знаний – в горах Сочи

В горах Сочи российских школьников ждут … горы знаний. Необычное предложение для осенних каникул разработали специалисты курорта «Роза Хутор». Оно включает в себя не только проживание в одной из гостиниц горного комплекса, но и занятия в образовательном центре для одаренных детей «Сириус».

- Научно-творческая образовательная программа рассчитана на шесть дней осенних каникул, с 30 октября по 05 ноября, ежедневно с 10:00 до 15:00. В ней представлено пять направлений на выбор: «Основы гончарного мастерства», «Основы цифрового производства», «Первый спутник», «Экспериментальная физика», «Экспериментальная биология», - сообщили на горном курорте «Роза Хутор».

Так юные любители скульптуры смогут освоить навыки работы с гончарным кругом, различные техники лепки, а также самостоятельно изготовят и декорируют несколько авторских изделий. Программа «Основы цифрового производства» направлена на формирование инженерно-технических навыков, она включает в себя разработку цифровых моделей, 3D-печать и лазерную обработка материалов, основы робототехники. Ребенок мечтает о звездах? Для него – «Первый спутник», занятия позволят сделать первые шаги в сфере разработки космической техники. Интересуется наукой? Добро пожаловать на курсы по экспериментальной физике и биологии. Здесь юные ученые смогут поработать в современных лабораториях, узнают, как проводить эксперименты и анализировать результаты.

- Образовательные программы рассчитаны на возраст от 8 до 15 лет. Ребятам до 11 лет подойдут занятия в гончарной мастерской. Остальные курсы предназначены для участников от 12 лет, - объяснили на курорте «Роза Хутор».

После занятий – добро пожаловать на отдых в горы. Несмотря на приход осени – летний сезон здесь продолжается. Канатные дороги крупнейшего горного курорта «Роза Хутор», ведущие на высоту 2320 метров над уровнем моря, будут закрыты на регламентные профилактические работы только 7 ноября.

Ирина СИЗОВА