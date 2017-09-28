К штабной тренировке готовы

Нештатные формирования гражданской обороны Ейского управления ГУП «КУбаньводкомплекс» готовы к проведению Всероссийской штабной тренировки и комплексному учению по теме «Действия органов управления, сил и средств ГО муниципального и объектовых звеньев РС ЧС по выполнению мероприятий по гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров». Штабная тренировка и тактико-специальные учения пройдут в период с 4 по 6 октября.

«Штабная тренировка и ТСУ, - рассказывает специалист ГО и ЧС Виктор Трутнев, - пройдут на базе участка головных сооружений Ейского управления ГУП «Кубаньводкомплекс», расположенной в поселке Октябрьский Ленинградского района. Нештатные формирования сил гражданской обороны нашего предприятия отработают навыки и покажут свою подготовку по ликвидации аварии на складе хлора».

В прошлом году в ходе проходивших Всероссийских учений работники участка головных сооружений показали хорошие результаты в деле ликвидации чрезвычайной ситуации и были отмечены посредниками из главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. В нынешнем году специалисты участка, входящие в состав нештатного формирования гражданской обороны, намерены подтвердить свою готовность при выполнении поставленных перед ними задач.