Не оплатили долги – тогда мы идем к вам

Серия масштабных рейдовых мероприятий, проводимых в Прикубанском округе г. Краснодара, не оставит безучастным ни одного из должников.

Не секрет, что рейды давно и прочно вошли в практику работников Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Эффективность подобных мероприятий весьма высока, потому они регулярно проходят во всех структурных подразделениях.

Ноу-хау прикубанских приставов состоит в том, что в рейд одновременно выходит почти весь личный состав отдела. Алименты и налоги, административные и уголовные штрафы, задолженности перед физическими и юридическими лицами… У должников, упорно не желающих идти на контакт с представителями Закона, попросту нет шансов. Да и как иначе, когда на небольшой территории одновременно работают несколько десятков судебных приставов. На прошлой неделе были отработаны адреса неплательщиков, проживающих в станице Елизаветинской. Результатом стало взыскание полумиллиона рублей. 25 исполнительных производств окончены в связи с фактическим исполнением, увидев на пороге судебного пристава с актом описи и ареста имущества в руках, многие граждане предпочли не доводить дело до крайности и оплатили задолженности на месте.

Теперь пришла очередь неплательщиков в городской черте Краснодара. Прикубанский округ – самый большой в краевом центре: как по площади, так и по населению. Естественно, и количество исполнительных производств здесь больше, чем в других округах. Районы выездов судебных приставов определяются на еженедельных оперативных совещаниях отдела.

На улице Яна Полуяна представители Закона наведались в гости к неплательщикам уголовных штрафов. В пятом по счету адресе удалось застать должника. 15-тысячную задолженность гражданин обязался погасить в добровольном порядке. Судебный пристав-исполнитель Дмитрий Авдеенко вынес официальное предупреждение мужчине. Если в ближайшее время штраф не будет погашен, отделаться предупреждением у гражданина не получится.

В ближайшие несколько недель рейдовые мероприятия будут продолжаться. Для большей эффективности судебные приставы обходят адреса должников в вечернее время (в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов).

Так что несознательным гражданам стоит помнить: должникам не скрыться.