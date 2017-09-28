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СЮЖЕТ ДНЯ

День бесплатной юридической помощи

Четверг, 28 сентября 2017 11:43
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В пятницу, 29 сентября, Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю проведет День оказания бесплатной юридической помощи.
С 9-00 до 17-00 любой гражданин может обратиться по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 55/1, 10 этаж, офис 140/4 (Краснодарское региональное отделение «Ассоциации юристов России»).
Работники отдела правового обеспечения Управления дадут квалифицированные консультации по любым юридическим вопросам, относящимся к компетенции ФССП России.
Приглашаем жителей и гостей Краснодара получить квалифицированную консультацию у специалистов краевой службы судебных приставов.

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