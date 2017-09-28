В Краснодаре местный житель подозревается в оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2017 года подозреваемый оказывал платные услуги – морские прогулки по акватории Черного моря. Находясь на пляже поселка Джугба Туапсинского района Краснодарского края, он осуществил посадку и прогулку 25 пассажиров на катере «Аврора», вместимость которого не должна превышать 11 человек, что существенно влияет на устойчивость судна в пути следования и его маневренность.

В настоящее время следователем проведен осмотр судна, допрошены свидетели и подозреваемый.

Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан