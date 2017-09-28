Юные таланты из Краснодара получили награды на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества

24 сентября 2017 года в Сочи состоялся XXVIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «На творческом Олимпе» в рамках проекта «Салют Талантов».

Конкурс открыл новый, юбилейный десятый фестивальный сезон Творческого Объединения «Салют Талантов». С момента учреждения организации в 2007 году было проведено более 400 мероприятий, в которых приняли участие свыше 120 000 человек из разных стран мира.

На сцене киноконцертного зала «АкваЛоо» выступили 260 человек из 16 городов России и Казахстана. В рамках конкурса состоялся практический мастер-класс хореографа-постановщика Балкизовой Оксаны Сергеевны на тему «Особенности формирования пластической культуры артиста». В течение всего фестивального дня участники могли посетить творческие мастерские по изготовлению объемных открыток, свечей и оригами. По итогам конкурсных выступлений педагоги обсудили представленные номера с членами жюри на круглом столе.

Звание «Самый артистичный участник» завоевали 3 конкурсанта, двое из которых из Краснодара. Зеленский Владислав: участник коллектива «Образцовый художественный коллектив «Театр на Пионерской» – очень артистично вжился в роль своего персонажа. Дабижа Андрей талантливо и артистично представил публике произведение «Везунчик» С. Силина. Также Андрей занял первое место в номинации «Театральное творчество. Художественное слово. Соло. Младшая возрастная категория (7-10 лет)».

В номинации «Театральное творчество. Художественное слово. Соло. Средняя возрастная категория (11-13 лет)» первое место занял Фан Кирилл из Краснодара.

Поздравляем победителей!

Обладателем гран-при фестиваля-конкурса стал детский образцовый коллектив хореографический ансамбль «Радуга» из посёлка Колтуши Ленинградской области. Жюри единогласно приняли решение и отметили авторский подход к каждому сценическому номеру, профессионализм и хореографическую лексику.

Звание «Лучший музыкальный номер» получил ансамбль преподавателей «Гармония» из города Майкоп Республики Адыгеи. Жюри отметили, что ансамбль гармонично ощущает себя на сцене и профессионально подходит к выбору репертуара и манере исполнения.

Звание «Самый артистичный участник» также завоевала Гладышева Алеся из Котласа. Жюри отметили профессиональные вокальные данные и артистичность вокалистки.

Диплом «Самый юный участник» получила Суворова Алла из Котласа, 4 года. Алла выступила сольно в номинации «Театральное творчество. Художественное слово. Соло» с номером «Болтливые ноги».

Диплом «За создание яркого сценического образа» получила Семенова Карина из города Лахденпохья в республике Карелии. Жюри отметили целостный и яркий образ юной артистки.

Награду «За оригинальный авторский почерк» получил заслуженный работник культуры РФ Титова Ирина Владимировна. Жюри высоко оценили все номера, приготовленные для фестиваля конкурса Ириной Владимировной, так как они имели свой особенный авторский стиль.

Приглашение на специализированный форум «Развитие» получила Бахаева Татьяна Васильевна, педагог из города Скопина и Титова Ирина Владимировна из посёлка Колтуши.

Мартяш Алиса из города Лахденпохья завоевала диплом «За лучший костюм», жюри впечатлил яркий сценический костюм Алисы для номера «Клякса». То же звание получил детский образцовый коллектив хореографический ансамбль «Радуга», костюмы которого идеально продуманы и грамотно подобраны для каждой хореографической постановки, как считает жюри.

Звание «Лучший балетмейстер-постановщик» по праву заслужила Моделова Ольга Михайловна из Сызрани. Жюри отметили грамотную работу балетмейстера-постановщика в номере «Остановка конечная».

Дипломом «За патриотическое воспитание» удостоен образцовый детский коллектив Курской области «Театр - студия «Арлекин» из Курска. «Участники театра сохраняют в своем коллективе творческое наследие Великой победы» – обозначили члены жюри.

В конкурсе было множество номинаций, в каждой из которых есть свои лауреаты.

В номинации «Театральное творчество. Драматический театр. Ансамбль. Средняя возрастная категория (11-13 лет)» первое место заняли образцовый детский коллектив Курской области «Театр - студия «Арлекин» из Курска и образцовый художественный коллектив «Театр на Пионерской» из Краснодара.

В номинациях «Хореографическое творчество. Эстрадный танец. Ансамбль. Средняя возрастная категория (11-13 лет)» и «Хореографическое творчество. Эстрадный танец. Ансамбль. Смешанная младшая возрастная категория (до 12 лет)» первое место занял детский образцовый коллектив хореографический ансамбль «Радуга» из поселка Колтуши Ленинградской области.

В номинации «Хореографическое творчество. Народный танец. Соло. Средняя возрастная категория (11-13 лет)» первое место заняла Колесник Вероника из Новомосковска.

В номинации «Хореографическое творчество. Народный танец. Ансамбль. Старшая возрастная категория (14-18 лет)» первое место занял образцовый хореографический коллектив «Феерия» из пгт. Кильмезь Кировской области.

В номинации «Хореографическое творчество. Народный танец. Ансамбль. Средняя возрастная категория (11-13 лет)» первое место занял народный ансамбль танца «Калинка» из Новомосковска и коллектив «Алтын Дэн» из города Хромтау, Казахстан.

В номинации «Хореографическое творчество. Народный танец. Ансамбль. Младшая возрастная категория (7-10 лет)» первое место занял образцовый хореографический ансамбль «Жемчужинки» из Сызрани.

В номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал. Соло. Младшая возрастная категория (7-10 лет)» первое место заняла Семенова Карина из города Лахденпохья, Республика Карелия.

В номинации «Инструментальное творчество. Народное. Ансамбль. Взрослая возрастная категория (старше 18 лет)» первое место занял ансамбль преподавателей «Гармония» из Майкопа, Республика Адыгея.

В номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал. Соло. Средняя возрастная категория (11-13 лет)» первое место заняла Мурзина Александра из Тольятти, Гладышева Алеся из Котласа и Петросян Альвина из Сочи.

В состав жюри фестиваля-конкурса вошли:

Прохода Андрей Викторович – директор фестиваля молодых независимых театров «Пространство Юных», директор Арт-студии «Театралофф», режиссер-постановщик;

Амбарцумян Валерия Вальтеровна – преподаватель по классу фортепиано в Сочинском колледже искусств, руководитель специализации «Инструменты эстрадного оркестра», участница открытого конкурса вокалистов Валерии Барсовой, пианистка;

Бабичева Ирина Александровна – педагог-наставник Краснодарского музыкального театра «Премьера», солистка Биг-Бэнда им. Г.А. Гараняна, струнного «Премьер оркестра», Кубанского симфонического оркестра, джазовых трио и квартетов;

Балкизова Оксана Сергеевна – экс-солистка Астраханского театра оперы и балета, преподаватель кафедры хореографии Сочинского колледжа искусств, балетмейстер-постановщик в детско-юношеском театре;

Пахомова Людмила Дмитриевна – приглашенный режиссер, балетмейстер-постановщик культурно-массовых мероприятий Краснодарского края (г. Краснодар), заслуженный работник культуры Кубани;

Ассурийская Ирина Геннадиевна – художественный руководитель детской театрально-хореографической студии «Сорванцы», педагог Сочинского колледжа искусств, артистка театра и кино, режиссер-постановщик.