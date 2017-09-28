В Краснодаре обсудят возможности и перспективы рынка облигаций

9-10 октября в Краснодаре пройдет конференция «Актуальные вопросы развития рынка облигаций», организованная Банком России совместно с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЮФО и Администрацией Краснодарского края.

Конференция состоится в рамках реализации «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов» и станет первым на Юге крупным мероприятием, посвященным рынку облигаций, для представителей бизнеса и органов власти.

В течение двух дней на конференции будут обсуждать вопросы привлечения финансирования с использованием инструментов фондового рынка: целесообразность и условия выхода на рынок, требования и ожидания инвесторов, стоимость заимствования. На мероприятии выступят и ответят на вопросы участников представители Банка России, крупных российских инвестиционных банков-лидеров рынка по организации размещения облигаций, инвестиционных компаний, аккредитованных Банком России рейтинговых агентств и инфраструктурных организаций финансового рынка.

«Мы надеемся, что на мероприятии будут выработаны рекомендации и предложения по информационной поддержке потенциальных эмитентов и инвесторов, а участники получат ответы на свои вопросы из первых рук. Все это должно стать отправной точкой для нового этапа развития рынка облигаций на Юге страны», – прокомментировал начальник Южного ГУ Банка России Олег Киселев.

К участию в мероприятии приглашаются представители региональных предприятий, банков и их филиалов, некредитных финансовых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, органов власти субъектов Российской Федерации и крупнейших муниципальных образований Южного федерального округа.

Место проведения: г. Краснодар, гостиница «Интурист», ул. Красная, 109.

Участие в конференции бесплатное!

Контакты организаторов: Мазурина Анна Александровна, Олейник Виктория Александровна, тел. 8 (861) 214-24-81.

Заявки на участие в мероприятии направлять до 4 октября 2017 года на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.