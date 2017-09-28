Россельхознадзор выявил опасный бруцеллез на Кубани

Опасное заболевание нашли у коров в Отрадненском районе.

«Это серьезное бактериальное заболевание. Бактерия очень устойчива к внешней среде. Она отлично выживает в условиях отрицательной температуры. До пяти месяцев Бруцелла живет в водных условиях, в земле — три месяца и больше. В молоке она присутствует до 46 дней, в брынзе — до двух месяцев. Остальные молочные продукты содержат бактерию на протяжении всего срока их пищевой ценности», — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю.