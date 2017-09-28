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Россельхознадзор выявил опасный бруцеллез на Кубани

Четверг, 28 сентября 2017 16:40
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Опасное заболевание нашли у коров в Отрадненском районе.
«Это серьезное бактериальное заболевание. Бактерия очень устойчива к внешней среде. Она отлично выживает в условиях отрицательной температуры. До пяти месяцев Бруцелла живет в водных условиях, в земле — три месяца и больше. В молоке она присутствует до 46 дней, в брынзе — до двух месяцев. Остальные молочные продукты содержат бактерию на протяжении всего срока их пищевой ценности», — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю.

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